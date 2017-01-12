В столице погодных катастроф не ожидают – Укргидрометцентр

В столице на текущей неделе стихий либо катастроф не ожидается. Об этом расксазал директор Укргидрометцентра Николай Кульбида . Он уточнил, что в Киеве не нужно ожидать любых стихий или катастроф.

Температура воздуха сейчас повысилась. В ближайшие сутки температура составит ночью от минус трех до минут пяти градусов мороза, днем же - от минус одного до минус трех градусов – отметил он. По словам Кульбиды - в Киеве ожидается снег. В южных регионах Украины при этом ожидают умеренный снег, который выпадет вместе с усилением ветра.

Как сообщал УРА-Информ, в Одесской области по причине сильного снегопада не пускают автобусы и фуры.