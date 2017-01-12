В столице горел жилой дом: погиб мужчина

В Шевченковском районе города в одном из жилых домов возник пожар, в результате погиб мужчина. Об этом сказано в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Сообщается, что утром 12-го января в координационный центр Главного управления ГСЧС в Киеве сообщили про пожар в двухкомнатной квартире, расположенной на первом этаже 5-этажного дома на улице Турчина. Оказалось, что пожар возник в одной из комнат, и горение сопровождалось задымлением. В процессе тушения спасатели обнаружили труп 63-летнего мужчины. Возгорание было устранено в 09:47 – сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, в столице возле станции метро "Лесная" произошел пожар.