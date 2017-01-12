В Киеве заключенные напали на конвой Лукьяновского СИЗО

В ночь на четверг, 12 января, заключенные Лукьяновского СИЗО, после доставки их из зала суда, напали на конвой.
Один из заключенных бойцов "Торнадо" Максим Глебов пытался отрезать себе ухо. Скорая помощь увезла его в больницу.
Как рассказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, после слушания в суде между заключенными и конвоирами произошел конфликт. Во время инцидента один из "торнадовцев", который давал показания в суде, попытался нанести себе увечья.
На место происшествия немедленно выехала полиция, были задействованы дополнительные силы. Однако уже в Лукьяновском СИЗО бывшие бойцы батальона "Торнадо" стали требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь.
В результате был устроен кратковременный бунт. В результате чего, по словам Крищенко, захватили одного из сотрудников СИЗО, который дежурит по боксу и тогда на место уже выехал КОРД. После чего инцидент был исчерпан. По информации полицейских, Глебов был прооперирован в одной из киевских больниц и сейчас уже доставлен обратно в СИЗО.
Его состояние сейчас стабильно. При этом глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не была.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре активисты организаций "Правый сектор" и "Вольные люди" блокировали выезд арестованных экс-беркутовцев из Лукьяновского СИЗО в суд, где должен был состояться допрос Януковича.