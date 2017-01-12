В Киеве заключенные напали на конвой Лукьяновского СИЗО

Один из заключенных бойцов "Торнадо" Максим Глебов пытался отрезать себе ухо. Скорая помощь увезла его в больницу.

Как рассказал спикер Национальной полиции Украины Ярослав Тракало, после слушания в суде между заключенными и конвоирами произошел конфликт. Во время инцидента один из "торнадовцев", который давал показания в суде, попытался нанести себе увечья.

На место происшествия немедленно выехала полиция, были задействованы дополнительные силы. Однако уже в Лукьяновском СИЗО бывшие бойцы батальона "Торнадо" стали требовали от охраны, чтобы ему предоставили неотложную медицинскую помощь.

В результате был устроен кратковременный бунт. В результате чего, по словам Крищенко, захватили одного из сотрудников СИЗО, который дежурит по боксу и тогда на место уже выехал КОРД. После чего инцидент был исчерпан. По информации полицейских, Глебов был прооперирован в одной из киевских больниц и сейчас уже доставлен обратно в СИЗО.

Его состояние сейчас стабильно. При этом глава Киевской полиции уточнил, что как такового нападения на охрану Лукьяновского СИЗО не была.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ноябре активисты организаций "Правый сектор" и "Вольные люди" блокировали выезд арестованных экс-беркутовцев из Лукьяновского СИЗО в суд, где должен был состояться допрос Януковича.