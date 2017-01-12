В Киеве в многоэтажке прогремел взрыв, есть пострадавший - ФОТО

По предварительным данным, могла взорваться граната РГД-5. В результате инцидента пострадал мужчина.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции, сейчас на месте происшествия работает полиция. Правоохранители установили, что местный житель 1978 года рождения решил проверить почтовый ящик. Когда он его открыл, раздался взрыв, после чего мужчина упал.

Он получил незначительные повреждения и скорая помощь увезла его в больницу. Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Покушение на убийство.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на столичном заводе " Квазар" в четверг, 12 января, прогремел взрыв. По предварительным данным в здании завода взорвалась печь. В результате инцидента пострадали два человека.