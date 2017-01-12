22:56 12.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве на заводе "Квазар" прогремел взрыв, есть пострадавшие - ФОТО

На столичном заводе "Квазар" в четверг, 12 января, прогремел взрыв.

В Киеве на заводе

По предварительным данным в здании завода взорвалась печь. В результате инцидента пострадали два человека.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, информацию о взрыве там получили около двух часов дня. По прибытию на улицу Северо-Сырецкой, где расположен завод, спасатели установили, что в результате взрыва печи для выращивания микрокристаллов кремния возник пожар.

Огонь охватил площадь в десять квадратных метров. При этом в результате взрыва двое сотрудников завода получили ожоги и скорая помощь увезла их в больницу.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия и причины взрыва.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Шевченковском районе столицы сегодня в одном из жилых домов возник пожар. В результате инцидента погиб мужчина.


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