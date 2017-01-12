12:18 12.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100157732:Polishuk

В Киеве на "Дружбы народов" снесли все МАФы - ФОТО

В Киеве в ночь на четверг, 12 января, в переходе на станции метро "Дружбы народов" коммунальщики демонтировали все торговые ларьки.

В Киеве на

Как сообщают в социальной сети Facebook очевидцы, пришла очередь МАФов на выходе из Дружбы Народов. Сегодня ночью все торговые точки были снесены.

Напомним, ранее городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что власти столицы продолжат демонтаж незаконно размещенных МАФов.

Как сообщал УРА-Информ, Кличко напомнил, что столичные власти уже демонтировала более 7500 незаконных малых архитектурных строений.

По его словам, они мешают свободному передвижению людей, портят внешний вид столицы, а также незаконно подключаются и пользуются сетями электроэнергии и не платят налоги в бюджет.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив