18:11 12.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Троещине завершен ремонт тепломагистрали – "Киевэнерго"

Аварийные бригады на данный момент завершили ремонт тепломагистрали на Троещине в Киеве.

На Троещине завершен ремонт тепломагистрали –

Об этом передает пресс-служба "Киевэнерго". Согласно сообщению – на данный момент аварийные бригады Киевэнерго завершили ремонтные работы на тепломагистрали от ТЭЦ-6, обеспечивающей горячей водой и отоплением Днепровский район столицы - сказано в сообщении.

Также отмечается, что в 15:00 теплоноситель подан к сетям и ЖЭО приступили к работам по восстановлению теплоснабжения в сетях.

Как сообщал УРА-Информ, жители столицы могут вскоре остаться без горячей воды – по причине больших задолженностей и отсутствия средств подготовки к сезону отопления – ранее сообщали в " Киевэнерго".


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