В Киеве за сутки из-за непогоды травмировано 40 человек

Главная причина травм падение в результате гололеда. Как сообщает журналисты киевских телеканалов, врачи травматологического отделения в одной из столичных больниц самые распространенные травмы – это переломы конечностей, вывихи и растяжение мышц.

При этом врачи пояснили, что людям преклонного возраста надо осторожно выходить на улицу, чтобы не поскользнуться на ступеньках у магазинов.

В то же время женщинам, которые носят большие каблуки рекомендуют в такое время года одевать обувь на низких каблуках, а детям вести себя на горках согласно правилам, кататься на санках, коньках, чтобы не получить травм при падении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с длительным снегопадом и гололедом в Киев местные власти приняли решение ограничить въезд крупногабаритного транспорта в город. Ограничения будут действовать во вторник, 10 января, с восьми до десяти часов вечера.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, соответствующее решение было принято оперативным штабом по противодействию непогоде в связи с ухудшением погодных условий, в частности длительным снегопадом и гололедом.