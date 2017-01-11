14:08 11.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве горел трамвай

Десятого января в одном из трамваев Киева произошел пожар. 

В Киеве горел трамвай

Пострадавших по итогам возгорания среди граждан нет. Об этом передали в пресс-службе ГУ ГСЧС в Киеве.

Так, десятого января в 19:18 в координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве сообщили о том, что во время передвижения трамвая по ул. Попудренко, 2-б, в салоне внезапно произошел пожар.

На месте спасатели выяснили, что было возгорание электропроводки. Уже в 19:43 огонь был ликвидирован. В результате оказались частично повреждены обогреватель и проводка. Пострадавших по итогам возгорания нет. Причина пожара вскоре будет установлена.

Как сообщал УРА-Информ, в Одессе в ноябре горел торговый центр.


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