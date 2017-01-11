02:00 11.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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На Оболони временно прекратили работу светофоры

По причине ДТП в Оболонском районе столицы на ул. Малиновского, 13 какое-то время прекратят работать два светофора. 

На Оболони временно прекратили работу светофоры

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, девятого января на ул. Малиновского, 13 в Оболонском районе г. Киев произошла авария. Водитель бетоновоза не справился с управленим и в итоге протаранил две легковушки и сбил два столба.

По итогам данного ДТП был поврежден контроллер управления сразу двумя светофорами на переходах на ул. Малиновского, 11 и 13. На данный момент продолжается восстановление столбов, а также контактных сетей и контроллера, чтобы восстановить организацию движения по ул. Малиновского - в штатном режиме.

Как сообщал УРА-Информ, в столице появился экспериментальный светофор.


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