На Оболони временно прекратили работу светофоры

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Так, девятого января на ул. Малиновского, 13 в Оболонском районе г. Киев произошла авария. Водитель бетоновоза не справился с управленим и в итоге протаранил две легковушки и сбил два столба.

По итогам данного ДТП был поврежден контроллер управления сразу двумя светофорами на переходах на ул. Малиновского, 11 и 13. На данный момент продолжается восстановление столбов, а также контактных сетей и контроллера, чтобы восстановить организацию движения по ул. Малиновского - в штатном режиме.

Как сообщал УРА-Информ, в столице появился экспериментальный светофор.