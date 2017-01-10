В столице снег убирают 262 единицы техники

Об этом на странице в соцсети Facebook сообщила коммунальная корпорация "Киевавтодор". Согласно сообщению - вывоз и уборка снега с улиц столицы обеспечивают 262 единицы техники - сказано в сообщении.

При этом в "Киевавтодоре" также уточнили, что к уборке дорожной сети города от снега было ранее привлечено 54 бригады ручной уборки из 376 человек, которые чистят остановки общественного транспорта, а также подходы к пешеходным переходам и тротуарам. К очистке же тротуаров, согласно данным корпорации, тоже была привлечена снегоуборочная техника.

Как сообщал УРА-Информ, из столицы вывезли 6,5 тысячи тонн снега.