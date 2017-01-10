15:16 10.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице из-за аварии приостановили движение трамваев

Утром в столице на один час было приостановлено движение трамваев № 1 и № 3.

В столице из-за аварии приостановили движение трамваев

Данные трамваи курсируют на линии между Борщаговкой и Центральным ж/д вокзалом. Об этом передали в пресс-службе "Киевпастранс". На данный момент трамваи работают. Утром десятого января возникла техническая неисправность вагона № 500.

Движение трамваев затем было восстановлено, когда был отремонтирован трамвай. Он стал в 8:05 и уже в 9:10 он поехал - добавили в пресс-службе. Более того, в пресс-службе также отметили, что в это время организовали дополнительное автобусное сообщение – от ул. Гната Юры и до ул. Старовокзальной.

Как сообщал УРА-Информ, жители столицы жалуются на холод в коммунальном транспорте.


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