В столице из-за аварии приостановили движение трамваев

Данные трамваи курсируют на линии между Борщаговкой и Центральным ж/д вокзалом. Об этом передали в пресс-службе "Киевпастранс". На данный момент трамваи работают. Утром десятого января возникла техническая неисправность вагона № 500.

Движение трамваев затем было восстановлено, когда был отремонтирован трамвай. Он стал в 8:05 и уже в 9:10 он поехал - добавили в пресс-службе. Более того, в пресс-службе также отметили, что в это время организовали дополнительное автобусное сообщение – от ул. Гната Юры и до ул. Старовокзальной.

Как сообщал УРА-Информ, жители столицы жалуются на холод в коммунальном транспорте.