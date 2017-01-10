В работу столичного троллейбуса №91Н внесены изменения

Об этом рассказали в пресс-службе столичной администрации (КГГА).

Так, движение общественного транспорта организуют с изменениями по маршруту: "Ж/д вокзал "Центральный" -ул. Антоновича – бул. Дружбы Народов – просп.. Соборности - ул. Строителей – просп. Освободителей – бул. Перова - Керченская площадь – просп. Ватутина - в обратную сторону по актуальному маршруту.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве по причине аварии было приостановлено движение трамваев.