В Киеве застрелен мужчина

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева. Так, в дежурную часть Дарницкого полицейского управления обратилась женщина и сообщила, что в ее мужа стреляли. Немедленно на место отправилась следственно-оперативная группа.

Прибыв по адресу, правоохранители установили, что пострадавший как раз возвращался от друзей к себе домой. Поднявшись на этаж, в коридоре мужчина внезапно получил огнестрельное ранение. 54-летний мужчина умер на месте. Соседи и жена, которые слышали выстрелы, вызвали полицию. С места происшествия злоумышленник скрылся - в неизвестном направлении.

Как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области внук убил бабушку.