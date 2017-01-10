18:04 10.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве застрелен мужчина

В столице правоохранители ведут поиски злоумышленника, убившего 54-летнего киевлянина на ул. Ревуцкого – прямо возле его квартиры. 

В Киеве застрелен мужчина

Об этом рассказали в пресс-службе полиции Киева. Так, в дежурную часть Дарницкого полицейского управления обратилась женщина и сообщила, что в ее мужа стреляли. Немедленно на место отправилась следственно-оперативная группа.

Прибыв по адресу, правоохранители установили, что пострадавший как раз возвращался от друзей к себе домой. Поднявшись на этаж, в коридоре мужчина внезапно получил огнестрельное ранение. 54-летний мужчина умер на месте. Соседи и жена, которые слышали выстрелы, вызвали полицию. С места происшествия злоумышленник скрылся - в неизвестном направлении.

Как сообщал УРА-Информ, в Житомирской области внук убил бабушку.


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