19:37 10.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве открыли пункты приема елок

В Киеве на данный момент открыли десять пунктов приема елок с целью их утилизации. 

В Киеве открыли пункты приема елок

Об этом передает пресс-служба "Киевзеленстроя" в социальной сети Facebook. Согласно сообщению - пункты приема уже начали работать на ул. Тростянецкая, 58А, на просп.. Освободителей, 6, а также на ул. Электротехническая, 26 Московском проспекте, 26А, на ул. Дмитриевской, 16 ж/д шоссе, 61, на ул. Герцена, 6, просп. Голосеевском, 87, ул. Новопольовий, 95 и ул. Бетховена, 8. Как известно - крупнейшую поляну самодельных елок также ранее презентовали в Киеве.

Как сообщал УРА-Информ, новогодняя елка была установлена в городе на Софийской площади третього декабря.


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