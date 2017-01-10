В Киеве открыли пункты приема елок

Об этом передает пресс-служба "Киевзеленстроя" в социальной сети Facebook. Согласно сообщению - пункты приема уже начали работать на ул. Тростянецкая, 58А, на просп.. Освободителей, 6, а также на ул. Электротехническая, 26 Московском проспекте, 26А, на ул. Дмитриевской, 16 ж/д шоссе, 61, на ул. Герцена, 6, просп. Голосеевском, 87, ул. Новопольовий, 95 и ул. Бетховена, 8. Как известно - крупнейшую поляну самодельных елок также ранее презентовали в Киеве.

Как сообщал УРА-Информ, новогодняя елка была установлена в городе на Софийской площади третього декабря.