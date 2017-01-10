13:33 10.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичное метро за 2016 год перевезло 485 миллионов пассажиров

За 2016 год столичное метро перевезло около 485 млн пассажиров. 

Столичное метро за 2016 год перевезло 485 миллионов пассажиров

Об этом рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена. Согласно данным ведомства, самая востребованная в 2016 г. была станция "Лесная". За год станцией воспользовались более 21 млн киевлян и гостей города.

Наименьшим же спросом на Святошинско-Броварской линии сейчас пользуется станция "Днепр". Она приняла только один миллион пассажиров. В целом данная линия из 18 станций перевезла за один год 201 млн человек.

Второй по загруженности является сейчас Куреневско-Красноармейская линия. Так, ею в 2016 г. воспользовались 169 млн пассажиров.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2016 г. на станции метро "Геров Днепра" треснула платформа.


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