Столичное метро за 2016 год перевезло 485 миллионов пассажиров

Об этом рассказали в пресс-службе Киевского метрополитена. Согласно данным ведомства, самая востребованная в 2016 г. была станция "Лесная". За год станцией воспользовались более 21 млн киевлян и гостей города.

Наименьшим же спросом на Святошинско-Броварской линии сейчас пользуется станция "Днепр". Она приняла только один миллион пассажиров. В целом данная линия из 18 станций перевезла за один год 201 млн человек.

Второй по загруженности является сейчас Куреневско-Красноармейская линия. Так, ею в 2016 г. воспользовались 169 млн пассажиров.

Как сообщал УРА-Информ, в сентябре 2016 г. на станции метро "Геров Днепра" треснула платформа.