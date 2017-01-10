Почти 6,5 тонн снега вывезли из Киева

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"В ночь с 9 на 10 января работы по ручной уборке улично-дорожной сети столицы проводила 31 бригада автодоровцев. В частности выполнялось очистки отправлено снега тротуаров, наземных пешеходных переходов и остановок общественного транспорта", - говориться в сообщении.

Как отмечается, во вторую смену на улицах Киева работало 256 единиц специальной техники, которая выполнила очистку крайних полос движения на улицах и дорогах столицы, сгребание снега на перекрестках дорог, а также помогала бригадам с ручной уборкой в нагрузке и вывозе снега.

Кроме того, в ведомстве отметили, что за последние сутки с улично-дорожной сети столицы вывезено почти 6500 тонн снега.

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