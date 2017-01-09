Кличко распорядился до вторника очистить столицу от снега

Нельзя допустить коллапса в столице в начале рабочей недели. Такое распоряжение выдал Киевский городской голова Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что нужно собрать все силы, что бы справиться со стихией. Расчистить дороги и тротуары, чтобы не допустить пробок. Город должен вернуться к привычному ритму жизни, - заявил городской голова.

Как сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации, Кличко все же признал наличие проблем с уборкой снег, однако, по его словам, коммунальные службы сделают все, что бы минимизировать последствия непогоды. По его данным, коммунальники столицы обеспеченны в достаточном количестве посыпочными и горюче-смазочными материалами.

Работа коммунальных служб, подчеркнул Кличко, должна быть более слаженной и эффективной что бы оперативно убрать город от снега, - пояснил он, добавив, что в Киеве невзирая на сложные погодные условия, коммунальный общественный транспорт работает по графику на всех маршрутах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, многие жители столицы жалуются на дикий холод и лед в маршрутных такси города. Соответствующие сообщения в последние дни появляются в сообществе Типичный Киевпасстранс в социальных сетях.