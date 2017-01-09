Киевлян просят быть осторожными во время снегопадов

Временами в городе будет снег, слабая метель. На автодорогах ожидается гололедица. Ветер будет северный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 11-13 градусов мороза, а днем же - 7-9 градусов мороза – сообщила пресс-служба КГГА.

Управление по вопросам ЧС Департамента городского благоустройства КГГА просит водителей быть внимательными на дорогах города. Пешеходам советуют двигаться по тротуарам аккуратно, переходить дорогу в установленных местах, быть осмотрительными.

Коммунальщики просят не парковать личные авто на обочинах - чтобы не мешать работе снегоуборочных машин.

Как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области из заснеженных дорог освободили 20 авто.