11:49 08.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Киевский метрополитен присоединился к #Щедрик100challenge

Киевский метрополитен присоединился к всемирному флешмобу #Щедрик100challenge. 
 

Киевский метрополитен присоединился к #Щедрик100challenge

Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.

Как отмечается,в рамках празднования столетия знаменитой песни на всех эскалаторах будут звучать известная мелодия Николая Леонтовича и другие классические симфонические композиции.

"Известная мелодия Николая Леонтовича и другие классические симфонические композиции, записанные в исполнении симфонического оркестра "Киев Гранд Классик" под руководством Сергея Лихоманенко, будут звучать для вас на эскалаторах. Счастливого Рождества, уважаемые пассажиры", - написали представители метрополитена.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Винницкий священник начал флешмоб по выполнению "Щедрика". 


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