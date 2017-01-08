Киевский метрополитен присоединился к #Щедрик100challenge

Об этом сообщает пресс-служба подземки в Facebook.

Как отмечается,в рамках празднования столетия знаменитой песни на всех эскалаторах будут звучать известная мелодия Николая Леонтовича и другие классические симфонические композиции.

"Известная мелодия Николая Леонтовича и другие классические симфонические композиции, записанные в исполнении симфонического оркестра "Киев Гранд Классик" под руководством Сергея Лихоманенко, будут звучать для вас на эскалаторах. Счастливого Рождества, уважаемые пассажиры", - написали представители метрополитена.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", Винницкий священник начал флешмоб по выполнению "Щедрика".