Во Владимирском соборе началось Рождественское богослужение

По случаю празднования в Украине великого праздника Рождества Христова во Владимирском кафедральном соборе проходит Рождественское богослужение.
Согласно данным Украинской Православной Церкви КП, во Владимирском соборе на данный момент идет Божественная литургия. Литургию возглавляет Предстоятель Украинской Православной Церкви (УПЦ) КП Святейший Патриарх Киевский и всея Руси-Украины - Филарет.
Как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области седьмого января рождественские богослужения проведут в 970-ти храмах. На богослужения планируют прийти около 100 тысяч человек. Полиция во время празднования Рождества будет работать в усиленном режиме.