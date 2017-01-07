Синоптики предупреждают о метелях и сильном ветре в Киеве 8 января

Порывы ветра могут достигать 15-20 метров за секунду. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, которая ссылается на информацию синоптиков, на дорогах местами гололедица, а температура воздуха в течение суток будет удерживаться на уровне 17 градусов мороза. При этом прирост снега может составит 10-15 сантиметров.

В связи с чем в КГГА просят киевлян и гостей города быть осторожными на дорогах и по возможности не выезжать на своих машинах.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация откроет в столице дополнительно 20 пунктов обогрева граждан. На сегодняшний день в городе уже работает 30 пунктов обогрева для тех, кому необходима помощь. Такие пункты открыты во всех районах города Киев.