В киевских храмах стартовали Рождественские богослужения

Так, Рождество Христово – это великий христианский праздник, по христианскому вероисповеданию это - день рождения Иисуса Христа, Спасителя мира, а также Искупителя из плена греха людей (Спаситель от власти греха).

Как сообщал УРА-Информ, вечером шестого января Украина празднует Сочельник. Вечером стартуют духовные, а также материальные приготовления. Христиане готовят кутю, а также еще одиннадцать постных блюд. Кутя традиционно готовится из ячменных или пшеничных зерен. Среди прочих блюд должна присутствовать рыба, вареники, грибы, картофель, капуста и многое другое.