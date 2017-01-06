20:27 06.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В киевских храмах стартовали Рождественские богослужения

В соборах столицы стартовали Рождественские богослужения. 

В киевских храмах стартовали Рождественские богослужения

Так, Рождество Христово – это великий христианский праздник, по христианскому вероисповеданию это - день рождения Иисуса Христа, Спасителя мира, а также Искупителя из плена греха людей (Спаситель от власти греха).

Как сообщал УРА-Информ, вечером шестого января Украина празднует Сочельник. Вечером стартуют духовные, а также материальные приготовления. Христиане готовят кутю, а также еще одиннадцать постных блюд. Кутя традиционно готовится из ячменных или пшеничных зерен. Среди прочих блюд должна присутствовать рыба, вареники, грибы, картофель, капуста и многое другое.


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