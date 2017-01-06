16:31 06.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве пройдет рождественское шествие

Рождественское шествие стартует в столице в 12.00 - на Софийской площади. 

В Киеве пройдет рождественское шествие

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Праздничное шествие пройдет по такому маршруту: Софийская площадь - Национальная Опера – затем на Крещатик - Майдан - Михайловская площадь - Владимирский проезд - Софийская площадь. Шествие будет также сопровождаться колядками.

Цель данного мероприятия - привлечь к шествию много людей и выполнить наиболее массовую колядку в Украине. Согласно предварительным данным – принять участие в данном шествии изъявили желание десять фольк-коллективов и около 1000 человек. Также пройдет конкурс Рождественской звезды.

Как сообщал УРА-Информ, 19 декабря в Киеве состоялось шествие помощников Святого Николая.


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