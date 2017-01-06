В Киеве появилась "умная" остановка со щетками для обуви

Об этом сообщает "Сегодня".

Как отмечается, остановка оснащена солнечной батареей, подзарядкой для телефона и Wі-Fі. Кроме того, на боковой стеклянной панели размещены номера маршруток, автобусов и троллейбусов, которые здесь останавливаются, а также карта местности.

Также разработчики необычной остановки установили на ней специальный контейнер со щетками для чистки обуви. В свою очередь, с обратной стороны остановки поставили и симпатичную лавочку, с обеих сторон которой растут миниатюрные пихты.

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в столице открыли автостанцию "Теремки". Автостанция начнет обслуживать 450 автобусов.