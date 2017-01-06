12:15 06.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100157368:Polishuk

В Киеве из-за сильных морозов дополнительно откроют 20 пунктов обогрева

Киевская городская государственная администрация откроет в столице дополнительно 20 пунктов обогрева граждан.

В Киеве из-за сильных морозов дополнительно откроют 20 пунктов обогрева

На сегодняшний день в городе уже работает 30 пунктов обогрева для тех, кому необходима помощь. Такие пункты открыты во всех районах города Киев.

Об этом в пятницу утром, 6 января, рассказал журналистам заместитель главы КГГА Петр Пантелеев. Он также отметил, что городские власти будут мониторить ситуацию на посещение таких пунктов обогрева и если будет необходимо - откроются еще дополнительные пункты.

Пантелеев также пояснил, что подобные пункты расположены в помещениях ЖЭКов, учреждений здравоохранения, территориальных центрах социальной защиты.

Все службы работают в круглосуточном режиме, все службы настроены на то, чтобы во время осложнения погодных условий не было проблем, была комфортная температура в домах, - сказал заместитель главы КГГА, добавив, что ситуация сложных погодных условий является штатной и коммунальщики будут работать в выходные и праздничные дни.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в связи с тем, что синоптики обещают 6 января в Киеве резкое снижение температуры воздуха, предприятия теплоснабжения столицы должны увеличить температуру теплоносителя и обеспечить надлежащую температуру отопления в домах.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив