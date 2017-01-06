Столичная власть запретила въезд грузовикам в город

Такие решение городские власти приняли в связи с ухудшением погодных условий. Как пояснил сегодня журналистам заместитель председателя ведомства Петр Пантелеев, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Поэтому в субботу будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в столицу.

Срок ограничения въезда будет корректироваться исходя из погодных условий, - отметил он, добавив, что полицейские Киева будут регулировать въезд в город грузовых автомобилей, чтобы они не создавали препятствия для работы снегоуборочной техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация откроет в столице дополнительно 20 пунктов обогрева граждан. На сегодняшний день в городе уже работает 30 пунктов обогрева для тех, кому необходима помощь. Такие пункты открыты во всех районах города Киев.