13:32 06.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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Столичная власть запретила въезд грузовикам в город

Киевская городская государственная администрация объявила об ограничении въезда в столицу крупногабаритного транспорта в субботу, 7 января.

Столичная власть запретила въезд грузовикам в город

Такие решение городские власти приняли в связи с ухудшением погодных условий. Как пояснил сегодня журналистам заместитель председателя ведомства Петр Пантелеев, синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. Поэтому в субботу будет ограничен въезд крупногабаритного транспорта в столицу.

Срок ограничения въезда будет корректироваться исходя из погодных условий, - отметил он, добавив, что полицейские Киева будут регулировать въезд в город грузовых автомобилей, чтобы они не создавали препятствия для работы снегоуборочной техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Киевская городская государственная администрация откроет в столице дополнительно 20 пунктов обогрева граждан. На сегодняшний день в городе уже работает 30 пунктов обогрева для тех, кому необходима помощь. Такие пункты открыты во всех районах города Киев.


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