22:52 05.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве из-за сильных морозов повысят температуру в батареях

В связи с тем, что синоптики обещают 6 января в Киеве резкое снижение температуры воздуха, предприятия теплоснабжения столицы должны увеличить температуру теплоносителя и обеспечить надлежащую температуру отопления в домах.

В Киеве из-за сильных морозов повысят температуру в батареях

Об этом в четверг, 6 января, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. По его словам, температура воздуха в жилищах киевлян не должна быть ниже 18 градусов тепла.

Жилищные организации должны постоянно контролировать состояния домов и оперативно исправлять возможные технические неполадки, которые влияют на качество отопления. А если коммунальщики не будут этого делать, будут проводиться служебные проверки с дальнейшими выводами и кадровыми решениями, - пояснил замглавы КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики ожидают 7-8 января резкого снижение температуры воздуха. Так в столице ночью температура снизится до 17-19 градусов мороза. Ожидается небольшой снег и на дорогах местами гололедица.


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