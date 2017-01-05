В Киеве из-за сильных морозов повысят температуру в батареях

Об этом в четверг, 6 января, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев. По его словам, температура воздуха в жилищах киевлян не должна быть ниже 18 градусов тепла.

Жилищные организации должны постоянно контролировать состояния домов и оперативно исправлять возможные технические неполадки, которые влияют на качество отопления. А если коммунальщики не будут этого делать, будут проводиться служебные проверки с дальнейшими выводами и кадровыми решениями, - пояснил замглавы КГГА.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, синоптики ожидают 7-8 января резкого снижение температуры воздуха. Так в столице ночью температура снизится до 17-19 градусов мороза. Ожидается небольшой снег и на дорогах местами гололедица.