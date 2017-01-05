В Деснянском районе реконструируют транспортную развязку

Она расположена на ул. Каштановая - ул. Оноре де Бальзака). На развязке обустроят двустороннее дорожное движение - по ул. О. де Бальзака. Об этом передали в пресс-службе КГГА.

Первый этап данной реконструкции с организацией двустороннего движения предоставил возможность провести разветвление транспортных потоков. Это дало возможность жителям микрорайона № 2 жилмассива Выгуровщина-Троещина сделать короче маршрут движения - при выезде из жилмассива в направлении станции "Петровка".

Учитывая позитивные отзывы автомобилистов актуальный вопрос – это реализация нового этапа реконструкции системы транспорта - реконструкция транспортной развязки в один уровень на ул. Каштановая - ул. Оноре де Бальзака.

Как сообщал УРА-Информ, транспортная развязка будет реконструирована возле бул. Дружбы Народов.