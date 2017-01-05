Столичная полиция задержала водителя, который пытался дать взятку и затеял драку с патрульными

43-летний мужчина пытался всучить патрульным взятку, а когда те отказались начал провоцировать их на драку. Как сообщает пресс-служба патрульной полиции в четверг, 5 января, на своей странице в Facebook, около часу ночи патрульный экипаж остановил ВАЗ-2101.

Водитель машины нарушил правила дорожного движения. Он имел все признаки алкогольного опьянения, а в салоне его автомобиля находился семилетний ребенок. При этом водитель не имел при себе документов, а от проверки на алкотестере отказался.

Вместе с тем, когда мужчина понял, что деньгами патрульных не взять, он вышел с сыном из машины и попробовал вместе с ним пересечь дорогу в неустановленном месте.

Когда же инспекторы остановили его, он кинулся на них с кулаками. После чего патрульным пришлось применить спецсредства.

На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа, которая проверила задержанного на алкотестере. Проверка показала, что уровень алкоголя в крови нарушителя находился на уровне одного промилле.

Полиция составила два протокола о совершении административного правонарушения по признакам статей Уголовного Кодекса Украины "Управление транспортным средством без соответствующих документов" и "Управление в состоянии алкогольного опьянения". Против задержанного также открыто уголовное дело по статьям УК Украины "Обещание, предложение или дача взятки", а также "Сопротивление сотрудникам правоохранительных органов".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, столичные правоохранители нашли у мужчины спортивный пистолет с признаками переработки. Злоумышленник переделал свой сигнальный пистолет в травматическое оружие. Полицейские направили предметы на экспертизу.