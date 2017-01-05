Без горячей воды и отопления в Киеве остаются 74 потребителя

Об этом сообщает пресс-служба "Киевэнерго".

"За прошедшие сутки было устранено 42 повреждения, что позволило восстановить отопление и горячее водоснабжение 154 потребителям", - говорится в сообщении.

Также отметим, что в течение дня планируется подключить 74 потребителя.

"17 потребителей отключены от горячей воды и отопления в Печерском и Соломенском районах, по 12 в Святошинском и Шевченковском, 9 в Подольском, 4 в Днепровском, 3 - в Оболонском", - сообщили в "Киевэнерго".

Напомним, как сообщал ранее "Ура-Информ", в "Киевэнерго" указали стоимость отопления для киевлян, проживающих в домах без счетчиков.