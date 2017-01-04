18:36 04.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице откроют новый автобусный маршрут

С шестого января в столице будет организовано движение нового маршрута автобуса № 17 – с целью улучшения транспортного обслуживания граждан, проживающих в Дарницком районе.

В столице откроют новый автобусный маршрут

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Известно, что работу маршрута было решено организовать по такому направлению: станция метро "Харьковская" - ул. Бажана - ул. Ревуцкого - ул. Ахматовой - ул. Драгоманова - ул. Здолбуновская – затем ул. Ревуцкого – станция метро "Харьковская".

На автобусном маршруте будут работать четыре автобуса - с интервалом движения до 7 минут в часы пик, а в "межпиковые" часы - до 14 минут.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве вскоре появится канатная дорога.


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