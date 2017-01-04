В столице откроют новый автобусный маршрут

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Известно, что работу маршрута было решено организовать по такому направлению: станция метро "Харьковская" - ул. Бажана - ул. Ревуцкого - ул. Ахматовой - ул. Драгоманова - ул. Здолбуновская – затем ул. Ревуцкого – станция метро "Харьковская".

На автобусном маршруте будут работать четыре автобуса - с интервалом движения до 7 минут в часы пик, а в "межпиковые" часы - до 14 минут.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве вскоре появится канатная дорога.