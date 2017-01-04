В Киеве работает 238 единиц снегоуборочной техники

Также дежурит 21 бригада автодорожных робочих. Об этом передает на странице в Facebook корпорация "Киевавтодор". Согласно сообщению - 238 единиц снегоуборочной техники, а также 21 бригада дорожных рабочих задействованы четвертого января для избежания гололеда на дорожной сети столицы.

Согласно данням Киевавтодора, снегоуборочную технику расположили на исходных позициях и в случае необходимости она обработает посыпочными материалами дороги города. Более того, в сообщении также говорится, что бригады по уборке внимание уделяют очистке от снега подходов к пешеходным переходам.

Как сообщал УРА-Информ, в столице 15 декабря снег убирали 250 единиц техники.