В Киеве мужчина попал под трамвай, вагон протащил его 30 метров

Городской транспорт зацепил его одним из вагонов и протащил его за собой еще около 30 метров. В результате аварии мужчина получил многочисленные травмы.

Как сообщили журналистам медицинские работники, инцидент произошел на конечной остановке третьего трамвая возле Окружной дороги. Обстоятельства того, как 25-летний парень попал под трамвай и был ли в состоянии алкогольного опьянения пока не известны.

Молодой человек получил закрытую травму грудной клетки, живота и спинно-мозговую травму. Скорая помощь увезла его в политравматологическое отделение одной из киевских больниц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 декабря пассажирка бросилась под поезд на станции столичного метро "Лукьяновка".