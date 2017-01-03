15:50 03.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столице снег убирают 45 бригад коммунальщиков

В столице к уборке снега на данный момент привлечены 45 бригад по уборке дорог. 

В столице снег убирают 45 бригад коммунальщиков

Об этом передали в пресс-службе КГГА. Согласно данным ведомства, чтобы предотвратить образования гололеда, а также организовать передвижение пешеходов, в столице 45-ть бригад по уборке на данный момент убирают снег.

В частности, идет очистка от снега и обработка посыпочными материалами подходов к пешеходным переходам, лестничных маршей, остановок транспорта и тротуаров, что закреплены за предприятиями КК “Киевавтодор”. Об этом передали в указанном коммунальном предприятии. Более того, с целью уборки тротуаров применяется снегоуборочная техника.

Как сообщал УРА-Информ, в ноябре в столице для уборки снега применяли 259 единиц техники.


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