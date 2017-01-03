В столице появился новый светофор

Об этом рассказали в пресс-службе КГГА. В ведомстве отметили, что основанием для сооружения светофора стали постоянные заторы на бул. Т. Шевченко по причине низкой пропускной способности ул. Леонтовича. В итоге автомобили при выезде с бульвара налево на ул. Леонтовича скапливались на данном перекрестке, что усложняло движение по бульвару.

Отныне в центральной части Киева интенсивность движения очень высокая, поэтому упорядочение движения при помощи светофоров - действенный метод улучшения ситуации. Автоматизированная система управления движением позволяет настраивать синхронизацию работы светофорных объектов – отметили в КП "Киевдорсервис".

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее появился экспериментальный светофор.