В Киеве появится канатная дорога, - Кличко

Так, столичная власть намерена начать строительство пешеходного моста, который бы соединил Арку Дружбы народов и Владимирскую горку. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко – сообщила пресс-служба Киевской госадминистрации.

По словам мэра – планируется начать строительство пешеходного моста, что соединит Арку Дружбы народов и Владимирскую горку. Это позволит создать новый туристический маршрут. Сейчас ведется диалог с инвесторами, чтобы приступить к строительству канатной дороги, - с правого на левый берег, и в будущем которая будет завязана на Гидропарк.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на пешеходном мосту планировалось сделать сеть декоративной подсветки.