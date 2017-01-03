17:28 03.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появится канатная дорога, - Кличко

Канатная дорога в столице сможет соединить правобережную часть города с Трухановым островом.

В Киеве появится канатная дорога, - Кличко

Так, столичная власть намерена начать строительство пешеходного моста, который бы соединил Арку Дружбы народов и Владимирскую горку. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко – сообщила пресс-служба Киевской госадминистрации.

По словам мэра – планируется начать строительство пешеходного моста, что соединит Арку Дружбы народов и Владимирскую горку. Это позволит создать новый туристический маршрут. Сейчас ведется диалог  с инвесторами, чтобы приступить к строительству канатной дороги, - с правого на левый берег, и в будущем которая будет завязана на Гидропарк.

Как сообщал УРА-Информ, в столице на пешеходном мосту планировалось сделать сеть декоративной подсветки.


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