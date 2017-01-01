Субсидии-2017, на что в новом году рассчитывать киевлянам

Об этом можно узнать в тексте закона "О госбюджете", обнародованном на сайте Верховной Рады.

Согласно документу на предоставление субсидий населению из государственного бюджета могут выделить 1,2 млрд грн. Речь идет о льготах и жилищных субсидиях на оплату: электроэнергии, природного газа, услуг тепло и водоснабжения, а такжена водоотведения, квартирной платы, вывоза бытового мусора и жидких нечистот.

Кроме того, дополнительно планируют выделить свыше 400 тысяч гривен на предоставление льгот и субсидий на приобретение твердого и жидкого печного бытового топлива и сжиженного газа.

Как ранее сообщал УРА-Информ, Вице-премьер-министр по вопросам социальной политики Павел Розенко объяснил, какая област хуже всего выполнила требования по субсидированию населения.