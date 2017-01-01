17:30 01.01.2017 | Киев | Новости     Новости Украины
100157029:mysnichenko

Помещение для Евровидения-2017 обошлось в 35 миллионов гривен

Национальная телекомпания Украины за аренду "Международного выставочного центра" в Киеве для Евровидения-2017 заплатит 35,1 млн грн. 

Помещение для Евровидения-2017 обошлось в 35 миллионов гривен

Соответствующее соглашение обнародовано на сайте системы ProZorro. Согласно этому договору, заключенному 28-го декабря, НТКУ берет в аренду помещение по адресу: Броварской проспект, 15 из трех павильонов и 16-ти конференц-залов площадью 31 тыс кв м, стоимость которых - 1,27 млрд. грн.

Договор аренды был заключен на срок с 18-го марта по 21-е мая 2017 г. При этом НТКУ также должна будет заплатить аванс - 28,08 млн. грн в течение 12-ти дней с даты вступления договора в силу, а остальные деньги - до июня.

Как сообщал УРА-Информ, Евровидение-2017 пройдет в Киеве.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив