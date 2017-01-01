Помещение для Евровидения-2017 обошлось в 35 миллионов гривен

Соответствующее соглашение обнародовано на сайте системы ProZorro. Согласно этому договору, заключенному 28-го декабря, НТКУ берет в аренду помещение по адресу: Броварской проспект, 15 из трех павильонов и 16-ти конференц-залов площадью 31 тыс кв м, стоимость которых - 1,27 млрд. грн.

Договор аренды был заключен на срок с 18-го марта по 21-е мая 2017 г. При этом НТКУ также должна будет заплатить аванс - 28,08 млн. грн в течение 12-ти дней с даты вступления договора в силу, а остальные деньги - до июня.

Как сообщал УРА-Информ, Евровидение-2017 пройдет в Киеве.