В Киеве из имбирного печенья создали Андреевский спуск

Соответствующее видео опубликовано в YouTube на канале USEmbassyKyiv.

"В проекте воспроизведено 40 домов спуска, Андреевская и Покровская церкви, а также резиденция Посла США в Украине", - написано в комментарии под видео.

Как отмечается, Велида Кент начала создавать дома из имбирного печенья еще в 2008 году. Ее первым творением был небольшой дом по рецепту из интернета. Затем начались более масштабные проекты.

"Идея принадлежит моему мужу Джорджу. Он просчитал весь проект, ведь очень часто бывает на Андреевском спуске", - рассказывает Велида Кент, которая выпекала сладкий спуск.

Сам же автор идеи уверяет: "Дома на спуске действительно выглядят, как имбирное печенье. И мы подумали: почему же не сделать настоящее?".

Как сообшал Ура Информ, ранее на Андреевском спуске представили новый театр на Подоле.