В столичном метро установят 50 банкоматов

Эти сведения уже подтвердили в пресс-службе столичного метро. Согласно сообщению - многие спрашивали, будут ли вновь банкоматы в метро, ведь это удобно. Наконец можно сказать - да!" – ометили на официальной странице метро города в соцсети Facebook.

В сообщении отметили, что Киевсовет уже объявил конкурс на размещение 50-ти банкоматов на станциях метро с ежемесячной платой 270 тыс. грн за сеть. Детали этой процедуры обнародуют в газете "Хрещатик".

Как сообщал УРА-Информ, в столице в декабре двое мужчин пытались ограбить банкомат. Их задержали в Подольском районе.