19:39 30.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В столичном метро установят 50 банкоматов

Около 50-ти банкоматов планируется разместить на станциях метрополитена в Киеве. 

В столичном метро установят 50 банкоматов

Эти сведения уже подтвердили в пресс-службе столичного метро. Согласно сообщению - многие спрашивали, будут ли вновь банкоматы в метро, ведь это удобно. Наконец можно сказать - да!" – ометили на официальной странице метро города в соцсети Facebook.

В сообщении отметили, что Киевсовет уже объявил конкурс на размещение 50-ти банкоматов на станциях метро с ежемесячной платой 270 тыс. грн за сеть. Детали этой процедуры обнародуют в газете "Хрещатик".

Как сообщал УРА-Информ, в столице в декабре двое мужчин пытались ограбить банкомат. Их задержали в Подольском районе.


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