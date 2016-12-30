В Киевраде предлагают переименовать станцию метро "Петровка" в "Почайну"

С соответствующей инициативой выступил депутат фракции "Самопомич" Константин Богатов. Он направил обращение городскому голове столицы Виталию Кличко.

Как сказано в сообщении, размещенном на официальной странице "Киевского метрополитена", станция "Петровка", а также расположенная рядом железнодорожная станция "Киев-Петровка" получили название от фамилии известного революционера, советского партийного деятеля и председателя Всеукраинского центрального исполнительного комитета Григория Петровского.

Поэтому Богатов, ссылаясь на закон "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики" считает, что станция также должна быть переименована. Он пояснил, что "Почайна" это древнейший киевский топоним, который имеет важное историческое и культурное значение и имеет прямое отношение к территории, о которой идет речь, поэтому станция, которая на ней расположена также должна иметь такое название.

По словам Богатова, в настоящее время тут расчищается русло речки, а затем депутатский корпус при поддержке КГГА создаст "Парк Почайна".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, депутаты Киеврады решили уточнить названия, а также переименовать некоторые улицы и переулки в Киеве. Так, вскоре будет переименовано еще ряд улиц.