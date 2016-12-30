В Киеве сегодня начнут курсировать ночные маршрутки

Об этом сообщила пресс-секретарь КП "Киевпасстранс" Анна Бондарь в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня в 23:00 на свой первый рейс выходят ночные маршруты. Их 4. Это первые ночные маршруты, полноценные, которые будут курсировать в столице на постоянной основе. Благодаря инициативе киевлян, которые подали петицию, которая набрала 10 тысяч голосов, их ввели", - сообщила она.

Напомним, как сообща "Ура-Информ", ранее "Киевпастранс" обнародовал схемы движения ночных маршрутов.