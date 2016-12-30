19:00 30.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве появится социальное общежитие

В столице на бул. Гашека, 4 идет реконструкция части дома - под социальное общежитие.

В Киеве появится социальное общежитие

Также здесь будет детдом семейного типа. Соответствующее распоряжение столичной администрации (КГГА) уже подписал мэр Виталий Кличко. Социальное общежитие требуется для временного проживания детей-сирот и лишенных родительской опеки детей, а также граждан из их числа.

Из 420-ти детей из первичного учета 75 сейчас не имеют своего жилья и по возвращении из госучреждений нуждаются в жилье - с целью социальной адаптации и для подготовки к самостоятельной жизни.

Как сообщал УРА-Информ, в Чернигове 12 декабря рухнуло общежитие. В результате случившегося погибла женщина.


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