В Киеве появится социальное общежитие

Также здесь будет детдом семейного типа. Соответствующее распоряжение столичной администрации (КГГА) уже подписал мэр Виталий Кличко. Социальное общежитие требуется для временного проживания детей-сирот и лишенных родительской опеки детей, а также граждан из их числа.

Из 420-ти детей из первичного учета 75 сейчас не имеют своего жилья и по возвращении из госучреждений нуждаются в жилье - с целью социальной адаптации и для подготовки к самостоятельной жизни.

Как сообщал УРА-Информ, в Чернигове 12 декабря рухнуло общежитие. В результате случившегося погибла женщина.