11:15 30.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В Киеве мужчина попал под поезд метро - ФОТО

В Киеве в пятницу утром, 30 декабря, мужчина попал под поезд метрополитена.

В Киеве мужчина попал под поезд метро - ФОТО

Ему на помощь бросились пассажиры. К счастью, он серьезно не пострадал.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел на станции метро Оболонь. По словам очевидцев, после того как его достали, он радостно кричал, что у него сегодня день рождения и с ним все хорошо.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в среду утром, 2 ноября, в Киеве в метро под поезд попал человек. Пассажир, к счастью, остался жив. По данным очевидцев инцидент произошел на станции столичного метрополитена "Золотые ворота".

В связи с чем зеленая ветка метрополитена приостановлена. Движение поездов производится с Красного хутора до Кловского, а с Лукьяновской до Сырца, - пояснили в компании.


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