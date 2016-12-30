Троян назначил нового главу полиции Киевской области

Приказ о его назначении в пятницу утром, 30 декабря, объявил временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян. Как сообщает, пресс-служба Национальной полиции, основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытие совершенных преступлений.

В то же время глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган подчеркнул, что это назначение было ожидаемым, поскольку такую ​​высокую должность должен занимать только профессионал, который уже зарекомендовал себя как положительный руководитель.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в праздничные дни полиция Киева перешла на усиленный режим работы.