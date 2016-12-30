Троян назначил нового главу полиции Киевской области

Дмитрий Ценов официально назначен главой полиции Киевской области.
Приказ о его назначении в пятницу утром, 30 декабря, объявил временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян. Как сообщает, пресс-служба Национальной полиции, основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытие совершенных преступлений.
В то же время глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган подчеркнул, что это назначение было ожидаемым, поскольку такую высокую должность должен занимать только профессионал, который уже зарекомендовал себя как положительный руководитель.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в праздничные дни полиция Киева перешла на усиленный режим работы.