10:32 30.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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Троян назначил нового главу полиции Киевской области

Дмитрий Ценов официально назначен главой полиции Киевской области.

Троян назначил нового главу полиции Киевской области

Приказ о его назначении в пятницу утром, 30 декабря, объявил временно исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян. Как сообщает, пресс-служба Национальной полиции, основной задачей подразделений полиции остается профилактика преступности на улицах и раскрытие совершенных преступлений.

В то же время глава Киевской областной государственной администрации Александр Горган подчеркнул, что это назначение было ожидаемым, поскольку такую ​​высокую должность должен занимать только профессионал, который уже зарекомендовал себя как положительный руководитель.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в праздничные дни полиция Киева перешла на усиленный режим работы.


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