16:44 30.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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На улицах Киева появились новые светофоры

В столице на целом ряде улиц появились новые светофоры. 

На улицах Киева появились новые светофоры

Об этом рассказали в пресс-службе КГГА. Так, недавно светофоры начали работать на заезде с просп. Бандеры на ул. Богатырской, на перекрестке ул. Наумова и Подлесная, также введено регулирование светофором на пешеходном переходе на ул. Щербакивского, 60.

Включен и светофор на примыкании бул. Ролана до ул. Жмеринской, также функционирует светофор на примыкании ул. Леонтовича до ул. Б. Хмельницкого - это упростит ситуацию с пробками. В 2015 г. в столице построили всего шесть светофоров, в 2016 г. заработало уже семь, еще четыре светофора функционируют в тестовом режиме.

Как сообщал УРА-Информ, в столице в октябре появился экспериментальный светофор.


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