13:56 30.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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Кличко в костюме Деда Мороза поздравил киевлян с Новым годом - ВИДЕО

Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил киевлян и всех украинцев с Новым годом и Рождеством Христовым.

Кличко в костюме Деда Мороза поздравил киевлян с Новым годом - ВИДЕО

Для этого он оделся Дедом морозом и вышел на Михайловскую площадь. Там Кличко проехался на колесе, дарил подарки детям и фотографировался со всеми желающими.

Вместе с тем городской голова отметил, что Новогоднюю сказку и Рождественское чудо ожидают все - и дети, и взрослые. Что может быть лучше атмосферы предвкушения праздника? На самом деле, чудеса мы создаем сами - надо верить в это! И строить свой город, свою страну.

Не бояться искренних эмоций и дарить радость близким и людям вокруг. Ведь каждый из нас - волшебник. Я с детства был уверен - нет ничего невозможного. И я верю в это сегодня!, - отметил Виталий Кличко.

Он также пожелал всем украинцам оптимизма и сил, добрых дел и мира и заверил, что вместе можно преодолеть все - главное верить в себя и в свою страну.

Напомним как сообщал, в Киеве в субботу, 17 декабря, откроли первые локации, где можно уже начинать новогодне-рождественские празднования. Всего их будет около 11.


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