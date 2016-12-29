В киевском сквере на Контрактовой площади установили тематические новогодние скульптуры – ФОТО

Об этом сообщает сообщество "Наш Киев" в Facebook.

"В этом году здесь поселился Огненный Петух - символ 2017 года по китайскому календарю. Организаторы утверждают, что если взять петушка за крыло и загадать желание, оно обязательно исполнится", - говорится в сообщении.

Напосним, как сообщал ранне "Ура-Информ", в Киеве в Мариинском парке открыли резиденцию Санта Клауса. Центральную аллею украсили 20 зелеными арками и установили светящиеся скульптуры оленей.