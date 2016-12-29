09:52 29.12.2016 | Киев | Новости     Новости Украины
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В киевском сквере на Контрактовой площади установили тематические новогодние скульптуры – ФОТО

В сквере на Контрактовой площади открылся традиционный новогодний Парк сказочных скульптур. На этот раз центром внимания стали петух и цыплята.

В киевском сквере на Контрактовой площади установили тематические новогодние скульптуры – ФОТО

Об этом сообщает сообщество "Наш Киев" в Facebook.

"В этом году здесь поселился Огненный Петух - символ 2017 года по китайскому календарю. Организаторы утверждают, что если взять петушка за крыло и загадать желание, оно обязательно исполнится", - говорится в сообщении.

Напосним, как сообщал ранне "Ура-Информ", в Киеве в Мариинском парке открыли резиденцию Санта Клауса. Центральную аллею украсили 20 зелеными арками и установили светящиеся скульптуры оленей.


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