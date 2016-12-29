Столичная власть сообщает об изменении графика работы городского транспорта в новогодние праздники

На Софийской площади и Владимирском проезде, на участке от улицы Софиевской, 23 до Михайловской площади, в работу наземного общественного транспорта и столичного метрополитена будут внесены изменения. Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, изменится также работа столичного метрополитена. В ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 метро будет работать на три часа дольше.

В ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 работу подвижного состава наземного пассажирского транспорта общего пользования также будет продлено на тир часа. Будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метрополитена.

При этом столичный фуникулер в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 будет работать в круглосуточном режиме.

Кроме того, с 31 декабря 2016 с восьми часов вечера и до двух часов ночи 1 января 2017, 1 января 2017 с двух часов дня и до восьми часов вечера, а также 7 января 2016 с 11 часов утра и до двух часов дня движение троллейбусных маршрутов № 6, № 16 и № 18 будут изменены.

Работу троллейбусного маршрута № 6 будет организовано по следующей схеме: улица Юрия Кондратюка - улица. Маршала Рокоссовского - улица Полярная - улица Вышгородская - улица Кирилловская - Подольский спуск - улица Овруцкая - улица Герцена - улица Мельникова - станция метро "Лукьяновская", в обратном направлении - по той же схеме.

Троллейбусный маршрут № 16 будет курсировать так: улица Щусева - улица Рижская - улица Дорогожицкая - улица Мельникова - улица Сечевых стрельцов - улица Вячеслава Черновола - просп. Воздухофлотский обратно по этой же схеме.

Троллейбусный маршрут № 18 будет курсировать: улица Сошенко - улица Вышгородская - улица Кирилловская - Подольский спуск - улица Овруцкая - улица. Герцена - улица Мельникова - улица Сечевых стрельцов - улица Вячеслава Черновола - проспект Воздухофлотский, обратно по этой же схеме.

В КГГА также отмечают, что на время проведения мероприятий на Михайловской, Софийской площадях и Владимирском проезде автобусные маршруты № 24 и № 114 будут курсировать по схеме движения рабочего дня.

Работа ночных маршрутов городского пассажирского транспорта в ночь с 6 на 7 января 2017 в случае необходимости будет усилена.

Также в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 года до пяти часов утра продлена работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси, а именно: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212 , 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 30 декабря 2016 года, подчеркивает КГГА, в столице организуется движение четырех ночных маршрутов общественного транспорта, которые будут курсировать на постоянной основе.